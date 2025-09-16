15 новых автобусов среднего класса пополнили парк общественного транспорта Оренбурга

"О том, что нужно обновлять пассажирский транспорт в Оренбурге, я понял, как только приехал в регион и лично испытал это на себе. Комфорт и безопасность наших жителей – превыше всего. По моему распоряжению закуплены 80 новых автобусов", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

И первая поставка машин уже состоялась. До конца ноября в Оренбург прибудут ещё 65 машин среднего класса марки «СИМАЗ».

Вместимость одного автобуса из прибывшей партии составляет 62 пассажира, в салоне смонтировано 22 сиденья. При этом, имеется возможность использования этого пассажирского транспорта для перевозки маломобильных граждан. Новые автобусы оснащены системами кондиционирования, USB-разъёмами для зарядки техники, системой видеонаблюдения. Установлены также валидаторы, которые позволяют проводить бесконтактную оплату проезда, имеется терминал у водителя для оплаты наличными.

Обновление парка пассажирского транспорта столицы Оренбуржья проходит на условиях льготного лизинга «Государственной транспортной лизинговой компании» в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас будут проведены технические процедуры, постановка на учёт, а затем транспортные средства начнут курсировать по городским маршрутам.