Кубок Патриарха Московского и всея Руси завевала команда свердловских спортсменов

Уральские спортсмены выиграли медальный зачет III Международных спортивных игр в честь святого благоверного князя Александра Невского, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Шесть дней дети от 12 до 14 лет из 75 регионов России, а также Беларуси, Сербии, Казахстана, Египта, Индонезии и Гагаузии соревновались по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, в том числе в выполнении нормативов ГТО.

Сборная Свердловская области взяла пять золотых медалей в настольном теннисе и серебро в шахматах – в сумме с остальными результатами этот результат стал лучшим среди всех команд. На церемонии награждения вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский вручил победителям главный приз соревнований переходящий — Кубок Патриарха Московского и всея Руси.

Команда уже вернулась в Екатеринбурге вместе с наградами. В аэропорту «Кольцово» триумфаторов встретил заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.

По словам руководителя спортивно-патриотического отдела, Екатеринбургской епархии игуменом Мелитоном Кубок Патриарха может пройти и в Екатеринбурге: «В Патриаршей комиссии уже идет обсуждение того, чтобы провести Кубок Патриарха в 2027 году на Урале. И, конечно, нам надо готовиться, чтобы не только достойно выступить, но и достойно принять гостей, чтобы они почувствовали наше уральское тепло, нашу уральскую заботу».

Отметим, что серебро Кубка завоевала команда из Санкт-Петербурга, а бронзу забрали белорусские спортсмены.