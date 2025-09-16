В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по Ломоносова

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по Ломоносова от улицы Избирателей до улицы Восстания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 16 сентября на участке специалисты ЕТК приступают к третьему этапу работ по модернизации тепловых сетей, которая завершится 16 октября. При этом, во время ограничений, проезд по перекрестку улиц Ломоносова и Восстания будет разрешен.

Общественный транспорт будет курсировать по прежнему маршруту, а вот на личном транспорте зону ремонта придётся объезжать по улицам Избирателей, Победы и 40-летия Октября.

Завершающий этап работ пройдет с 17 октября по 5 ноября. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.