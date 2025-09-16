Паслер сразу после вступления в должность губернатора завел канал в мессенджере Max

Глава Свердловской области Денис Паслер, сегодня официально вступивший в должность, завел канал в новом российском мессенджере Max.

"Начинаю свою деятельность в качестве губернатора Свердловской области с регистрации в новом канале коммуникации", - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в новом мессенджере рассчитывает на получение обратной связи от уральцев. Губернатор пообещал регулярно информировать о значимых событиях, проектах и инициативах по развитию региона, а также о важных решениях правительства области.

Паслер уточнил, что он останется на связи и на других платформах.

Напомним, сегодня полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога рассказал, какие задачи предстоит решить Денису Паслеру на посту свердловского губернатора.