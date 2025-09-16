Только 13% выпускников вузов АПК идут работать по профилю

По подсчетам министерства сельского хозяйства, только 13% выпускников профильных высших учебных заведений идут работать в АПК. Об этом заявила министр Оксана Лут в ходе пленарного заседания "Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса", которое прошло в Ставропольском ГАУ.

Ежегодно из отрасли уходит около 150 тыс. сотрудников, потому что очень много возрастных людей. А молодежь не идет. Кем замещать ушедших, неизвестно. А ведь еще есть планы по увеличению производства. Больше всего не хватает рабочих. Вузы выпускают специалистов, но в отрасль приходят лишь 13% из них. А должно быть 70%, говорит министр. Она считает, что нужно заинтересовывать школьников, которые живут на селе, - знакомить их с агросектором. В агрорегионах уже организованы агроклассы, выпускники которых дальше могут продолжать учиться в аграрных колледжах и вузах, чтобы идти работать в АПК. Но все упирается в пресловутые 13%.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 24 регионам 1,3 млрд рублей с целью повышения уровня обеспеченности сельхозпредприятий квалифицированными кадрами. Решение принято в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК".

По разным данным, неукомплектованность штата в АПК составляет десятки процентов.



