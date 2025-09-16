429,5 миллионов рублей кредитной задолженности списали югорские судебные приставы 1016 участникам СВО

429,5 миллионов рублей кредитной задолженности списали югорские судебные приставы 1016 участникам СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по ХМАО-Югре.

Согласно новым поправкам, исполнительные производства по не исполненным кредитным обязательствам, в том числе по ипотечным (если кредитные обязательства признаны не исполненными судом), прекращаются в отношении граждан, которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции.

В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство судебные приставы Югры прекратили 4 101 исполнительное производство по кредитным обязательствам на сумму 429,5 миллионов рублей в отношении 1016 участников специальной военной операции. А также 802 исполнительных производства прекращено в отношении членов семей (195 жен) участников специальной военной операции на сумму 83 миллиона рублей. Важно, что контракт должен быть заключен на срок более одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 миллионов рублей. Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего.

Прекращение исполнительных производств осуществляется по заявлению.