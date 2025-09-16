16 Сентября 2025
в россии
Экономику "охладили" до стагнации

Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жога рассказал, какие задачи предстоит решить Паслеру на посту свердловского губернатора

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога выступил на инаугурации нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Церемония состоялась сегодня в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала ККТ "Космос", Жога напомнил, что жители Среднего Урала оказали доверие Паслеру, отдав за него более 60% голосов.

"Поздравляю вас с убедительной победой. Результат на выборах – это оценка вашей работе на посту временно исполняющего обязанности губернатора. За полгода с момента возвращения в Свердловскую область вы сумели показать уральцам свое трудолюбие и желание развивать родной регион. Не забыли жители и о времени, когда вы возглавляли правительство региона. Свердловская область – один из важнейших субъектов для экономики России. Здесь сосредоточен огромный промышленный потенциал, работает свыше 20 тысяч предприятий различных производственных отраслей", - отметил Артем Жога.

Полпред заявил, что в ближайшие пять лет Денису Паслеру предстоит решить множество задач. Среди них выполнение национальных целей развития до 2030 года, которые поставил президент России Владимир Путин.

Денис Паслер и Артем Жога во время торжественной церемонии вступления Паслера в должность губернатора Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"Необходимо продолжить работу над крупными инвестиционными проектами и модернизацией сферы жилищно-коммунального хозяйства. В числе приоритетов также решение вопросов обеспечения экономики кадрами и реализация новых национальных проектов. Отдельно хочу подчеркнуть, что все ваши решения должны опираться на мнение уральцев. Самое главное – это шаг за шагом улучшать качество жизни в городах и поселках, обновлять социальную инфраструктуру и слышать запросы граждан", - указал Жога.

Артем Жога во время торжественной церемонии вступления Дениса Паслера в должность губернатора Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что Средний Урал – это опора фронта, а сотни тысяч свердловчан вносят неоценимый вклад в поддержку бойцов спецоперации.

"Это самоотверженный труд заводчан, инициатива волонтеров, внимание к семьям бойцов и реабилитация наших воинов. Не сомневаюсь, что вы не только продолжите, но и укрепите это направление новыми идеями и проектами. Сегодня открывается новая страница в истории Свердловской области. Денис Владимирович, в ваших руках будущее Среднего Урала и миллионов его жителей. Желаю вам мудрости, терпения и успехов в реализации всех задач на благо региона, Уральского федерального округа и нашей родной России", - заключил полпред.

Денис Паслер и Артем Жога во время торжественной церемонии вступления Паслера в должность губернатора Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

