Жога рассказал, какие задачи предстоит решить Паслеру на посту свердловского губернатора

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога выступил на инаугурации нового губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Церемония состоялась сегодня в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала ККТ "Космос", Жога напомнил, что жители Среднего Урала оказали доверие Паслеру, отдав за него более 60% голосов.

"Поздравляю вас с убедительной победой. Результат на выборах – это оценка вашей работе на посту временно исполняющего обязанности губернатора. За полгода с момента возвращения в Свердловскую область вы сумели показать уральцам свое трудолюбие и желание развивать родной регион. Не забыли жители и о времени, когда вы возглавляли правительство региона. Свердловская область – один из важнейших субъектов для экономики России. Здесь сосредоточен огромный промышленный потенциал, работает свыше 20 тысяч предприятий различных производственных отраслей", - отметил Артем Жога.

Полпред заявил, что в ближайшие пять лет Денису Паслеру предстоит решить множество задач. Среди них выполнение национальных целей развития до 2030 года, которые поставил президент России Владимир Путин.

"Необходимо продолжить работу над крупными инвестиционными проектами и модернизацией сферы жилищно-коммунального хозяйства. В числе приоритетов также решение вопросов обеспечения экономики кадрами и реализация новых национальных проектов. Отдельно хочу подчеркнуть, что все ваши решения должны опираться на мнение уральцев. Самое главное – это шаг за шагом улучшать качество жизни в городах и поселках, обновлять социальную инфраструктуру и слышать запросы граждан", - указал Жога.

Он также добавил, что Средний Урал – это опора фронта, а сотни тысяч свердловчан вносят неоценимый вклад в поддержку бойцов спецоперации.

"Это самоотверженный труд заводчан, инициатива волонтеров, внимание к семьям бойцов и реабилитация наших воинов. Не сомневаюсь, что вы не только продолжите, но и укрепите это направление новыми идеями и проектами. Сегодня открывается новая страница в истории Свердловской области. Денис Владимирович, в ваших руках будущее Среднего Урала и миллионов его жителей. Желаю вам мудрости, терпения и успехов в реализации всех задач на благо региона, Уральского федерального округа и нашей родной России", - заключил полпред.