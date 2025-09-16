Клещи "берут реванш" в лесах Москвы и Подмосковья

Осенью в Москве вновь активизировались клещи, причиной стала осенняя прохлада. По словам представителей департамента природопользования и окружающей среды столицы, "вторая волна" у кровососущих может длится с конца августа и вплоть до ноября. В зимнюю спячку они впадут только при первых устойчивых заморозках, передает агентство "Москва".

"Клещи берут реванш. Снова", - говорится в сообщении столичного департамента природопользования. Горожанам предлагают по-прежнему использовать репелленты при вылазках на природу, осматриваться после отдыха и правильно выбирать одежду – с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами.