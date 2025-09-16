В Болгарии задержали россиянина Гречушкина по делу о взрыве в порту Бейрута

В Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Гречушкина связывают с судном Rhosus, которое, в свою очередь, фигурирует в деле о взрыве в порту Бейрута в 2020 году. Гречушкина могут экстрадировать в Ливан как минимум для дачи показаний. Впрочем, если болгарские власти откажутся выдать россиянина, ливанские следователи могут его допросить в Болгарии.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Погибли 218 человек, более 6 тыс. получили ранения, прилегающая часть города и порта были разрушены. Причиной взрыва стала аммиачная селитра, конфискованная с судна Rhosus и с 2013 года хранившаяся в портовой зоне.