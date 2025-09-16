Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области

Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области. Торжественная церемония вступления в должность прошла сегодня в киноконцертном комплексе "Космос" в Екатеринбурге.

В главном зале была полная посадка. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители президента, правительства региона, депутаты заксобрания, представители МО, религиозных конфессий и почетные граждане. Инаугурацию также посетил бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рассказал журналистам, что пребывает в приподнятом настроении и приехал поддержать нового главу региона.

Началась торжественная церемония с демонстрации флагов России и Свердловской области, после чего в живом исполнении прозвучал гимн страны. Затем Денис Паслер принес присягу. "Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации, устав Свердловской области", - поклялся Паслер. После этого председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина вручила ему должностной знак губернатора.

"Уважаемые жители Свердловской области, дорогие уральцы. У всех нас есть родина, наша большая великая страна. У всех нас есть малая родина, где мы родились, выросли и выбрали свой путь. Я очень рад, что сегодня свой путь я продолжаю в родном регионе. Для меня огромная гордость и честь работать в Свердловской области. Благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. (...) Я благодарен президенту Владимиру Владимировичу Путину за доверие. Как сказал президент, Свердловская область один из ключевых регионов страны. Так было, так есть и так будет. (...) Уральская земля славится своими богатствами, но главное здесь живут сильные, целеустремленные люди с уральским характером и закалкой, которые не отступят и не подведут", - заявил избранный губернатор.

Паслер отметил, что перед выборами проехал всю область и выяснил, чем живут и с какими проблемами сталкиваются жители разных районов и городов. Результаты этих поездок легли в основу предвыборной программы губернатора. Теперь предстоит воплотить ее в жизнь и реализовать проекты, направленные на рост экономики и улучшение качества жизни свердловчан. Паслер призвал бизнес, политические партии и общественные объединения присоединиться к выполнению его программы. "Принцип один: что на пользу родине и народу - делать!" - подчеркнул он.

"Во имя славы великой России, на благо своим землякам - служу Свердловской области, служу отечеству", - завершил свою речь Денис Паслер.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер, набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.

Завершилась торжественная церемония праздничным концертом русского народного ансамбля.