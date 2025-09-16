Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера в Екатеринбурге

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит сегодняшнюю инаугурацию нового главы региона Дениса Паслера.

Мероприятие проходит в ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала церемонии, среди мест есть табличка с фамилией Куйвашева. В этом же ряду сидят бывший глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский и действующий мэр Алексей Орлов. Также компанию Куйвашеву должны составить еще два бывших свердловских губернатора – Эдуард Россель и Александр Мишарин.

Церемония инаугурации начнется в 15 часов. Незадолго до начала в зале появился сам Куйвашев. Настроение у него было хорошим и приподнятым.

Напомним, Куйвашев покинул пост главы Свердловской области в марте этого года. Его новое место работы все еще неизвестно, хотя прошло уже довольно много времени после отставки.

Ранее Денис Паслер заявлял, что у Евгения Куйвашева есть карьерные перспективы.