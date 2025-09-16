В Забайкалье вездеход с людьми утонул в озере

Вездеход с геологоразведчиками без тормозов скатился в озеро Амудиса на севере Забайкальского края. По предварительным данным, в машине находилось девять человек, четверо смогли самостоятельно выбраться из утопающего вездехода, сейчас ведутся поиски пяти пропавших без вести.

Сообщается, что у вездехода при спуске с близлежащей горы отказали тормоза, и он на большой скорости скатился в воду. Также известно, что вездеход принадлежит компании "ГеоТех".

Система озер Амудиса находится в 600 км к северу от Читы, на северо-востоке от Байкала, в Верхнекаларской котловине – районе активных геологических изысканий и освоения базы минеральных природных ресурсов.