Создан совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов

Министерство просвещения РФ создало Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Это будет совещательный орган, который займется вопросом обеспечения и развития системы защиты профессиональной чести и достоинства учителей, а также выработкой предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой области.

Отмечается, что все решения этого органа будут иметь исключительно рекомендательный характер. В его состав вошли чиновники Минпросвещения, Общероссийского профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов регионов. Сопредседателями совета стали министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

В августе Кравцов анонсировал создание комиссий по защите чести педагогов. Однако в итоге создан целый Совет. Член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов ранее выразил мнение, что этот может сыграть против самих учителей. Это не защитит педагогов, но станет очередной цепочкой в системе, которая и так перегружена бюрократией. По мнению сенатора, нужно добиваться реализации уже существующих законов, защищающих авторитет педагогов и требующих выполнения этических норм в образовании.

Интересно, что создание Совета косвенно свидетельствует о том, что закон в части защиты учителей, их чести и достоинства не исполняется. Многие эксперты и сами учителя считают, что унижением чести и достоинства педагогов являются существующие зарплаты в 30 тыс. рублей за ставку с учетом всех надбавок. Но об их существенном повышении и речи нет.



