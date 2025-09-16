Погибшего на СВО уральского бойца год не могут наградить орденом Мужества

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов помог матери погибшего участника СВО из Красноуральска разобраться, где "затерялся" орден Мужества, которым был награжден ее сын.

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, боец погиб еще летом прошлого года. Семья все выплаты получила. По словам замполита воинской части, уралец был награжден орденом посмертно, однако родственники так его и не увидели.

Мать участника СВО обратилась к депутату, а тот направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, где в ходе проверки выяснили судьбу награды. Оказалось, что в части просто забыли подготовить наградной лист.

"Процесс запущен. Впереди согласования и итоговый этап – указ президента. Каким будет решение – это уже прерогатива Минобороны и нашего Верховного Главнокомандующего. Ждем", - отметил Максим Иванов.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда участнику СВО из Свердловской области, ставшему инвалидом, отказались выплачивать пособие.