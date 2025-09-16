ВВС США начали переделывать подаренный Катаром Boeing 747 под нужды Трампа

ВВС США начали модификацию самолета Boeing 747, переданного Америке Катаром этим летом. Представитель ВВС сообщил, что самолёт будет использоваться для "поддержки управленческих воздушных перевозок". При этом президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет использовать подаренный самолет в качестве нового "борта номер один".

Никаких подробностей о модификации и о том, какой подрядчик получил контракт на внесение изменений, не сообщается.

Ранее эксперты заявляли, что переделка подержанного самолета иностранного правительства под нужды "борта номер один" – колоссальная задача, и силовым ведомствам и спецслужбам потребуется фактически разобрать самолет до каркаса, чтобы проверить и переоборудовать.

О щедром подарке, который власти Катара захотели преподнести Дональду Трампу, стало известно в мае этого года.

Это самолет Boeing 747, также известный как "летающий дворец" стоимостью $400 млн. Дарителем выступит королевская семья Катара. Ожидается, что Трамп будет использовать самолет как "борт номер один", но временно – пока Boeing не завершит создание парка "бортов номер один" нового поколения (учитывая, что компания уже неоднократно срывала сроки поставок, можно ожидать, что на век президентства Трампа от "летающего дворца" отказываться не придется).

После того, как он покинет свой пост, самолет может быть передан в президентский фонд Трампа. Действующий президент назвал "лузерами мирового класса" демократов, критикующих договоренность президента США с Катаром.

По мнению Трампа, США уже с избытком заплатили за этот самолет, обеспечивая безопасность Катара.