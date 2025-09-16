"Здравствуйте, я террорист": пьяный пермяк угрожал взорвать дом

"Здравствуйте, я – террорист!" Так дерзко начался разговор мужчины с оператором горячей линии экстренной службы "112". Пермяк сообщил, что открыл газ в квартире и готов взорвать жилой многоквартирный дом в Закамске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кировского районного суда Перми.

За несколько секунд телефонного разговора была определена геолокация, после чего к мужчине в квартиру выехали сотрудники полиции, "скорая помощь", служба спасения и газовики. При попытке правоохранительных органов пройти в квартиру злоумышленника с целью предотвратить взрыв газа, тот оказал сопротивление и применил насилие в отношении сотрудника полиции. При осмотре жилого помещения сообщение о взрыве газа оказалось ложным.

В суде подсудимый признался, что в тот вечер пил с приятелем, перед сном выпил лекарство и успокоительное, потому не помнит произошедшее из-за провала в памяти.

Однако, когда прослушал запись звонка в службу спасения, узнал свой голос. "Шутка" обошлась пермяку дорого: суд признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 207 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). За оба преступления суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей, который осужденный оплатил в добровольном порядке.