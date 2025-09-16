В Подмосковье "ведьме" грозит срок по двум статьям УК

В Пушкино 45-летней местной жительнице грозит срок по двум статьям уголовного кодекса – за "Возбуждение ненависти или вражды" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

По версии следствия, в январе 2020 – декабре 2023 гг. обвиняемая, выступая под псевдонимом "Алёна Полынь", создала литературное произведение "Моё имя Полынь", содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц.

Затем она же обратилась в издательство, которое выпустило её произведение тиражом около 200 экземпляров. Книги продавали на одном из маркетплейсов. Наличие в тексте призывов к осуществлению экстремистской деятельности подтверждено экспертизой. Вину в совершении преступления обвиняемая не признала. Уголовное дело направлено в Ивантеевский городской суд, сообщает прокуратура Московской области.

РИА Новости напоминает, что главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же – Алёна Полынь) задержали в Ивантеевке летом 2024 г.