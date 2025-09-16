В Сибири россиянке вменили диверсию на жд-путях

В Новосибирске россиянка 1974 г.р. попала под следствие. Ей вменяют подготовку к совершению по заданию украинских спецслужб диверсии в Забайкальском крае на участке Транссибирской магистрали.

По версии следствия, в августе 2025 г. сибирячка изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожные пути и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчёта куратору для получения вознаграждения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", подозреваемая арестована. Ей грозит до 20 лет колонии, сообщает центр общественных связей ФСБ.