Комиссия ООН назвала действия Израиля в секторе Газа "геноцидом палестинцев"

Комиссия при Совете ООН по правам человека опубликовала доклад, в котором заявляется, что "Израиль совершает геноцид в секторе Газа". В докладе прямые атаки на мирных жителей и блокирование гуманитарной помощи названы "действиями, направленными на уничтожение палестинцев".

Израиль отверг обвинения в геноциде и призвал к немедленному упразднению комиссии.

В докладе заявляется, что израильские власти "намеревались уничтожить как можно больше палестинцев" и совершили преступление против человечности. В докладе упоминаются случаи прямого нападения на мирных жителей, включая детей, а также массовые убийства в "гораздо большем количестве по сравнению с предыдущими конфликтами".

В докладе также установлено, что Израиль преднамеренно создавал опасные для жизни условия, блокируя поставки продовольствия, воды и лекарств, — действия, "рассчитанные" на "уничтожение палестинцев".

Доклад является результатом двухлетнего расследования и основывается на растущем числе оценок, квалифицирующих действия Израиля как геноцид.

Доклад был составлен Комиссией ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле. В марте комиссия пришла к выводу, что Израиль совершал действия, соответствующие геноциду, и использовал сексуальное насилие в качестве орудия войны, однако воздержалась от прямого заявления о том, что Израиль совершает геноцид.

Между тем, власти Израиля сегодня сообщили о начале наземной операции по захвату Газы.