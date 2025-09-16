Чемпионский бой, экстрим и концерт: РМК подарила Челябинску два дня ярких событий

Русская медная компания подарила Челябинску два дня ярких спортивных событий и масштабный праздничный концерт в День города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в пятницу, 12 сентября, на арене "Трактор" состоялось самое ожидаемое событие этой осени: спустя шесть лет турнир RCC MMA 23 вновь прошел в Челябинске. Полные трибуны – 7 тысяч болельщиков стали свидетелями бескомпромиссных боев и незабываемой атмосферы праздника смешанных единоборств.

В главном бою вечера легендарный Александр "Шторм" Шлеменко и Владислав "Белаз" Ковалев боролись за первый в истории промоушена чемпионский пояс в среднем весе. Ковалев одержал победу над Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и был удостоен главной награды турнира.

"Как и предполагал, это тот бой, который многие будут обсуждать, который многие хотели увидеть. Мы собрали полные трибуны в Челябинске. Поэтому решение организовать реванш за титул было верным. Турнир удался!", - заявил руководитель лиги RCC Николай Клименко.

В карде выступили и местные бойцы: Александр Дворцов сразился с Владимиром Пальченковым, а Хаял Джаниев встретился в октагоне с иранцем Хосейном Бахмани. Оба челябинских спортсмена одержали победу в поединках единогласным решением судей.

"Для меня большая честь была подраться с Владимиром Пальченковым. У него очень конкурентные бои в АСА, и сегодня он тоже разок меня болтанул. Я молодой боец, мне 24 года, и лига RCC ко мне хорошо относится. Будем драться дальше. Отдельно хочу сказать, что мне безумно нравится драться в Челябинске. Спасибо, что привезли турнир в родной город!", - отметил Дворцов.

Помимо бескомпромиссных поединков для болельщиков подготовили разнообразную развлекательную программу. В холле ледовой арены были организованы спортивные активности. Каждый мог проверить свою силу и ловкость, сделать памятные фотографии и даже получить автографы от экс-чемпиона UFC и третьего номера рейтинга ведущей ММА-организации мира в легчайшем весе Петра Яна и сильнейшего полутяжеловеса России, президента Академии единоборств РМК, капитана бойцовского клуба "Архангел Михаил" Ивана Штыркова.

А в День города, 13 сентября, на площадке скейт-парка RCC Extreme у ледовой арены "Трактор" состоялись престижные соревнования: Кубок RCC Extreme по самокату, чемпионат России по самокату, первенство России по ВМХ и Всероссийские соревнования по ВМХ. Мероприятие с соревнованиями федерального уровня, организованное Русской медной компанией, собрало 150 спортсменов из 27 регионов и рекордное количество зрителей – более 10 тысяч человек.

"Челябинск – очень душевный город, и спорт здесь действительно активно развивается. Очень много ребят увлекаются самокатами и BMX. Обратите внимание на то, что большое количество семей пришли на этот праздник экстремального спорта. Мы всегда видим, как родители поддерживают своих детей", - рассказала руководитель проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Лучшие райдеры страны продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе. Чемпионат России по самокату имел особый статус, так как являлся отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в Японии в ноябре этого года. Владимир Алехин из Москвы завоевал золото, тем самым обеспечив себе место в сборной страны.

"У нас грандиозные планы по развитию всех направлений экстремальных видов спорта. Особый акцент мы планируем сделать, конечно, на олимпийских дисциплинах. Сейчас уже открываются, можно сказать, ворота для участия в соревнованиях наших российских спортсменов. И я уверен, что результаты не заставят себя ждать", - заявил министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Для гостей фестиваля были подготовлены разнообразные активности: зона кастомайзинга, мастер-класс по плетению браслетов, балансборды. Каждый мог принять участие в играх "Твистер" и "Бродилка", а также поддержать любимых спортсменов в захватывающих баскетбольных турнирах от Федерации баскетбола Челябинской области.

Завершением праздничного дня стал масштабный концерт, генеральным партнером которого выступила Русская медная компания. На главной сцене возле торгового центра выступили местные вокальные и танцевальные коллективы, а хедлайнерами вечера стали певица Валерия и актер Дмитрий Певцов.

Ведущим мероприятия был Дмитрий Губерниев. Завершилось празднование ярким салютом в честь 289-летия Челябинска.