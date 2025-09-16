В 2026 году из перевозок может уйти каждый пятый российский таксист

Отрасль пассажирских автоперевозок уже в 2026 году могут покинуть порядка 200 тыс. водителей такси – это каждый пятый таксист, прогнозируют в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Причиной станет так называемый закон о локализации, по которому официально работать в такси смогут только люди на произведенных в России автомобилях. Ограничения вступят в силу уже с марта 2026 года.

Участники рынка говорят, что реформирование отрасли пошло по жесткому варианту, хотя ранее обсуждался более плавный переход. Большинству самозанятых водителей недоступна замена текущего автомобиля на отечественный из-за высокой стоимости и недоступности кредитования под очень высокие ставки, пишет "Коммерсант".

В РСПП отмечают, что самозанятые таксисты не покупают машины специально для этой работы – они подрабатывают, а машину покупают исходя из личных нужд. В отрасли на конец 2024 года насчитывалось более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, более 70% из них используются для подработки. И 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям закона о локализации.

Таксопарки тоже ждут непростые времена. Им придется покупать новые машины в лизинг, ставки по которому высоки, это приведет к росту тарифов для пассажиров.