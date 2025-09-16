"Арестовали все счета, не мог купить еду детям": свердловский вице-губернатор – об иске Генпрокуратуры

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов прокомментировал ситуацию с иском по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, в котором фигурирует он сам.

Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура России требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева. В их числе оказался и Олег Чемезов.

Как заявил вице-губернатор на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, у него и его жены арестовали счета в пятницу, и для них это стало неожиданностью, потому что "арестовали абсолютно все средства и они буквально не смогли купить еду для детей". Со слов Чемезова, на тот момент у них было немного наличных, а сейчас они заняли денег у знакомых – пока так и живут.

По словам вице-губернатора, у его супруги из-за ареста счетов возникли проблемы с бизнесом, так как она с них выдавала зарплаты. Чемезов также добавил, что ему арестовали зарплатную карту, что, по его заявлению, противоречит закону. При этом никаких претензий к правоохранителям у Чемезова нет.

Про сам факт включения его в число ответчиков в иске ГП он отметил, что ознакомился с документом, и в даты, которые там указаны, когда якобы была выявлена его недобросовестная деятельность и помощь бизнесменам за счет своей власти, он работал в Тюменской области в коммерческой компании.

"Я примерно понимаю источники этого процесса. Адвокаты сейчас этим занимаются", – заявил Олег Чемезов.

Чемезов опроверг информацию об обысках, отметив, что уголовное дело все еще не возбуждено. При этом была проведена опись имущества, однако каких-либо претензий к правоохранителям по этому вопросу он не имеет.

"Все было предельно корректно, у меня нет никаких претензий к правоохранительным органам. Поберегли детей, позволили им дальше спать. Все было очень корректно. Удивление вызывает сам иск и почему меня туда внесли", – добавил Олег Чемезов.