Зеленский потребовал от Трампа четкой позиции и гарантий безопасности

Зеленский призвал президента США Дональда Трампа занять "четкую позицию" по Украине и России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

По его мнению, "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

"Прежде чем мы закончим ***, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - сказал Зеленский.

Можно заметить, что Зеленский требует гарантий еще до урегулирования конфликта, то есть пытается втянуть Запад в военное столкновение с Россией, о чем недавно прямо сказал экс-президент Польша Анджей Дуда.

Киевский главарь дал понять, что все согласовал с премьером Британии Киром Стармером, который расскажет об этом Трампу, прибывающему сегодня в Лондон. И призвал США ввести новые санкции против России без участия ЕС (спикер палаты представителей Майк Джонсон накануне заявил, что конгресс не будет принимать новый пакет антироссийских санкций без согласования с Трампом). А также посетовал, что не было его встречи с Трампом и президентом России. Трамп накануне сказал, что встреча Зелеского с Владимиром Путиным невозможна из-за взаимной неприязни.

Что касается гарантий безопасности, то они согласованы, но Киев получит их "в день, когда мир будет подписан", заявил недавно французский президент Эммануэль Макрон. Впрочем, самого Макона к тому времени может уже не быть на посту президента, выборы там пройдут весной 2027 года.