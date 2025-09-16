Трамп подаст иск на $15 миллиардов к газете New York Times

Президент США Дональд Трамп объявил, что подаст иск на $15 млрд к газете New York Times, обвиняв издание в клевете и оскорблении, а также в том, что оно является "фактически рупором" Демократической партии, передает CNN.

"Сегодня мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на сумму $15 млрд против The New York Times", — написал Трамп в своей соцсети.

"New York Times слишком долго позволяла себе свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это должно прекратиться СЕЙЧАС!" — добавил он, особо отметив поддержку изданием Камалы Харрис во время последних президентских выборов в 2024 году.

Ранее Трамп неоднократно подавал многомиллионные иски к различным СМИ, например, Wall Street Journal. Он называет эту судебную кампанию "масштабными усилиями по восстановлению честной журналистики".