ЕС не собирается ссориться с Китаем, как того требует Трамп

Евросоюз не собирается исполнять призывы Дональда Трампа и вводить ввозные пошлины в 50-100% для китайских товаров. Президент США ранее призвал так поступить под предлогом давления на Москву и Пекин по украинскому конфликту. При этом сам Вашингтон готов вводить аналогичные санкции только после того, как это сделает Европа.

В ЕС официальные лица не комментируют отношение к инициативам Трампа, но, как пишет Le Monde, европейские страны не хотят становиться жертвой торговых войн президента США. Европейские эксперты считают, что за призывами Трампа стоит именно экономическая заинтересованность, а не желание американского лидера поскорее прекратить конфликт на Украине.

Европейские чиновники считают, что ЕС вообще не заинтересован в торговой войне с Китаем (и Индией, к этому Трамп тоже призывал), наоборот, на фоне происходящего было бы интереснее расширить торговое сотрудничество.