Виновник резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге пытался досрочно выйти из колонии

Виновник резонансного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге Сергей Суворов пытался досрочно покинуть колонию. Однако ему было отказано.

Инцидент произошел вечером 11 мая 2021 года на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". Один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Одна из пострадавших скончалась.

Позже выяснилось, что один из водителей выехал на перекресток на красный свет. Как показало расследование, в момент аварии он был под наркотиками. Суворов был признан виновным, суд назначил ему семь лет колонии общего режима. Кроме этого, в пользу пострадавшего ребенка было взыскано 700 тысяч рублей. В дальнейшем Свердловский облсуд снизил наказание виновнику аварии на два месяца.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Сергей Суворов подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. В прокуратуре выступили против: там отметили, что цели уголовного наказания не достигнуты, а в колонии Суворов демонстрировал нестабильную линию поведения и не принимал мер к возмещению ущерба.

В итоге суд в удовлетворении ходатайства отказал. Суворов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что виновник резонансного ДТП у Оперного заплатит родственнице погибшей компенсацию.