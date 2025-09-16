Виновник резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге пытался досрочно выйти из колонии

16 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Виновник резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге пытался досрочно выйти из колонии

Виновник резонансного ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге Сергей Суворов пытался досрочно покинуть колонию. Однако ему было отказано.

Инцидент произошел вечером 11 мая 2021 года на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". Один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Одна из пострадавших скончалась.

Позже выяснилось, что один из водителей выехал на перекресток на красный свет. Как показало расследование, в момент аварии он был под наркотиками. Суворов был признан виновным, суд назначил ему семь лет колонии общего режима. Кроме этого, в пользу пострадавшего ребенка было взыскано 700 тысяч рублей. В дальнейшем Свердловский облсуд снизил наказание виновнику аварии на два месяца.

Приговор по делу о резонансном ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге(2022)|Фото: Прокуратура Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Сергей Суворов подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. В прокуратуре выступили против: там отметили, что цели уголовного наказания не достигнуты, а в колонии Суворов демонстрировал нестабильную линию поведения и не принимал мер к возмещению ущерба.

В итоге суд в удовлетворении ходатайства отказал. Суворов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что виновник резонансного ДТП у Оперного заплатит родственнице погибшей компенсацию.

Теги: Оперный, ДТП, колония, прокуратура, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2023 09:10 Мск Виновник резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге заплатит родственнице погибшей
Ранее 16.08.2022 15:40 Мск Виновнику резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге смягчили приговор
Ранее 26.05.2022 11:47 Мск Виновника резонансного ДТП у Оперного в Екатеринбурге надолго отправили в колонию
Ранее 29.09.2021 16:19 Мск Дело о резонансном ДТП у Оперного в Екатеринбурге направлено в суд
Ранее 26.05.2021 12:07 Мск Суд отправил под домашний арест водителя авто, влетевшего в остановку в центре Екатеринбурга
Ранее 19.05.2021 16:05 Мск Глава свердловской ГИБДД получил представление от прокуратуры из-за резонансных ДТП
Ранее 18.05.2021 12:12 Мск Возможного виновника ДТП у Оперного театра в Екатеринбурге отпустили на подписку
Ранее 11.05.2021 20:55 Мск Водители, устроившие ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга, были трезвы
Ранее 11.05.2021 19:45 Мск В центре Екатеринбурга автомобиль влетел в толпу пешеходов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети