Европа отложит введение 19 пакета санкций против России

Еврокомиссия отложит на неопределённый срок введение антироссийских санкций. Изначально предполагалось, что о нём заявят 17 сентября.

По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания Евросоюза сместился. Если ранее целью было введение новых санкций против России, то теперь речь идёт о давлении на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти", пишет ТАСС.

Ранее в Дании предложили ввести ограничения на использование доходов России от операций с криптовалютой. Решение могло стать частью 19 пакета санкций против России. Также стало известно, что в странах Евросоюза обсуждают введение вторичных санкций против России.