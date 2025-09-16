Сырский уволил двух командующих из-за неудач на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих двумя корпусами – Владимира Силенко (17-й корпус) и Максима Китугина (20-й). Как пишут украинские источники, это связано с потерей позиций этими корпусами. 17-й корпус воюет в Запорожской области, 20-й - на границе ДНР и Днепропетровской области. Это первые увольнения командующих корпусов с момента перехода армии Зеленского на корпусную систему управления.

Депутат Рады Марьяна Безуглая накануне заявила, что Днепропетровский фронт ВСУ трещит по швам, а выступ в ДНР между Красноармейском и Константиновкой, который заняли ВС РФ, так и не был срезан. А Сырский лжет Зеленскому о ситуации на фронте. Российская армия тем временем медленно, но постепенно закрепляется в новых населенных пунктах Днепропетровщины. И ответственность за это целиком на офисе Зеленского, который игнорирует реалии.

Канал "Легитимный" пишет, что попытки срезать выступ в ДНР уже стоили ВСУ 8-10 тысяч солдат убитыми, ранеными и пр. При этом ситуация почти не изменилась. В то же время есть много других проблемных участков. Характерно, что Зеленский перестал публично сообщать о ставках, которые он проводит, как это делал раньше. Хотя они регулярно проходят. Причина в неудачах на фронте.

Накануне украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из еще 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.