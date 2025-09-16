16 Сентября 2025
Политика За рубежом
Фото: REUTERS / Suhaib Salem

Израиль начал наступление в Газе

Израильские военные начали наземную операцию с целью оккупации города Газа. Официальные лица страны, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявляют, что целью операции является уничтожение группировки ХАМАС. Представитель Армии обороны Израиля заявил, что в понедельник, 15 сентября, наземные силы ЦАХАЛа вошли в город Газа, в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, с начала израильского наступления после атаки ХАМАС 7 октября погибло почти 65 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

За последнюю неделю израильские военные усилили авиаудары по городу Газа и разрушили десятки высотных зданий, которые, по их утверждению, использовались ХАМАС в военных целях.

В то же время Армия обороны Израиля призвала миллион палестинцев, находящихся в Газе, покинуть ее и перебраться на юг, в "гуманитарные зоны". По данным Армии обороны Израиля, на данный момент Газу покинули около 300 тыс. палестинцев.

В понедельник вечером по местному времени израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого, по сообщениям палестинской прессы, в город вошли израильские танки.

Израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета. "Мы должны помнить, с кем имеем дело, — с группой людей, посвятивших свою жизнь насилию и варварству", — заявил Рубио на брифинге с Нетаньяху.

Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников передает, что Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее. Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и позволит ему самостоятельно принимать решения относительно войны в Газе.

Теги: израиль, сектор газа, хамас, биньямин нетаньяху


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

