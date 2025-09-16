Max тестирует цифровой ID

Мессенджер Max в пробном режиме запустил сервис создания цифрового ID.

Он может заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса. Первым партнером стала сеть "Магнит", где новый инструмент начали применять при покупке товаров с ограничениями по возрасту. Цифровой ID представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Сервис даст возможность подтвердить возраст, статус студента, пенсионера или многодетного родителя. Создать ID могут россияне старше 18 лет.

Для этого необходимо дать согласие на вход по биометрии (лицо или отпечаток пальца), подтверждение личности через "Госуслуги" очно или по загранпаспорту онлайн и селфи. Разработчики утверждают, что использование цифрового ID безопасно, так как он работает только на устройстве, где он был создан, а QR-код обновляется каждые 30 секунд. Кроме того, невозможно сделать скриншот – на фото отобразится белый экран.

Для покупок в десяти магазинах "Магнита" в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код в Max. До конца технология охватит более 300 торговых точек сети, после чего проект может быть масштабирован.

В будущем ID может использоваться для идентификации участников программы лояльности, чтобы предлагать им персональный набор акций и услуг.

Ранее эксперты по безопасности сообщили, что в мессенджере Max распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов. В даркнете публикуется до тысячи подобных объявлений в день, стоимость "услуги" доходит до $250.