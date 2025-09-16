Стал известен новый максимальный размер утильсбора

В России максимальный размер предполагаемых новых ставок утилизационного сбора превысит 10 млн руб.

Об этом следует из проекта постановления кабмина, изменяющего правила расчета данного сбора. Согласно документу, ставкой в размере 10,081 млн руб. с 2030 года будут облагаться легковые автомобили старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 л и мощностью свыше 500 л.с.

Разработанный Минпромторгом проект постановления предполагает введение с 1 ноября 2025 года нового критерия при расчете размера утильсбора — мощности двигателя. В ведомстве отметили, что существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. руб. на новые модели и 5,2 тыс. руб. на машины старше трех лет), сохранятся. Но они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с., сообщают "Известия".

Утильсбор уже подтолкнул отрасль к кризису. Он является главной причины падения рынка. Сумму утильсбора ежегодно повышают. С 1 октября 2024 года его размер вырос на 70-85%. Сбор обещают еще и ежегодно индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года.