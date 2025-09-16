Бюджет РФ теряет 1,5 трлн из-за неэффективных субсидий и госпрограмм

Российский бюджет теряет 1,5 трлн руб. из-за неэффективных субсидий и госпрограмм.

Как следует в статье экспертов из РЭУ им. Плеханова, речь идет, например, о льготах, которые выделяются для сферы сельского хозяйства и промышленности. Эксперты предлагают оптимизировать налоговые субсидии и государственные закупки, развивать механизмы государственно-частного партнерства, стимулировать реинвестирование прибыли компаниями, расширить налогообложения цифровых услуг, улучшить механизм управления активами государства.

Как ожидается, реализация данных этих мер может принести до 4–5 трлн руб. без существенного роста налоговой нагрузки, что сопоставимо с дефицитом бюджета, который за январь–август этого года составил 4,19 трлн.

Речь идет о массовой ревизии блоков поддержки с низким "эффектом-на-рубль" в промышленности и агропромышленном комплексе, где и концентрируются самые большие по объему субсидии и наибольший потенциал экономии. Власти уже пытаются оптимизировать траты на льготные программы. Министерство финансов намерено усилить контроль за налоговыми расходами, подготовив соответствующий проект постановления.

Льготы должны носить не только адресный характер, но и отвечать на вопрос: что получают общество и государство в обмен на их предоставление. Уже осенью можно будет увидеть первые результаты применения новых правил оценки налоговых расходов, сообщают "Известия".