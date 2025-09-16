В Госдуме прогнозируют приток женихов из Китая после отмены виз

После введения безвизового режима между Россией и КНР можно ожидать наплыва китайских мужчин, ищущих российских невест.

Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, в Китае наблюдается дисбаланс между количеством мужчин и женщин, что осложняет создание семей.

Кроме того, по словам парламентария, безвизовый режим позволит РФ получать налоговые поступления от китайского туризма напрямую, тогда как сейчас значительная часть средств остается внутри Китая. Журова указала, что Китай может стать новым массовым направлением для российских туристов, способным заменить Египет и Турцию.

Напомним, МИД РФ назвал колоссальным спрос на посещение Китая у россиян.