16 Сентября 2025
Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В правительстве РФ одобрили срок в 10–12 лет за дезертирство бывших заключенных

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект инициативы о наказании за самовольное оставление части, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

Изменения коснутся бывших заключенных, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Согласно проекту закона, самовольное оставление части или места службы, а также неявка к месту службы без уважительных причин в срок от двух до 10 дней будут наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет.

За неявку на службу в месячный срок предлагается ввести наказание на срок от трех до восьми лет заключения. Симуляция болезни, причинение себе повреждения или подлог документов будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, дезертирство с оружием или группой лиц — от 10 до 12 лет.

Из документа следует, что все изменения будут касаться заключенных, которых освободили от наказания в связи с подписанием контракта с Минобороны.

Как сообщил зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, введение новых составов указанных преступлений связано с тем, что совершившие их россияне уже подвергались уголовному преследованию, что имеет большую общественную опасность по сравнению с обычными военнослужащими, сообщает Forbes.

Ранее в России вынесен первый приговор за сдачу в плен ВСУ: мобилизованного приговорили к 15 годам тюрьмы.

