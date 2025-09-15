В Екатеринбурге пойман второй беглец, сбежавший из СИЗО 1 сентября

Сегодня, 15 сентября, вечером в одном из районов Екатеринбурга пойман 24-летний Иван Корюков*, сбежавший из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан, сообщает свердловское областное управление ФСИН.

Двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Одного из них поймали в садовых товариществах под Екатеринбургом спустя неделю.

* внесён в список террористов и экстремистов