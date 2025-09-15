Владимир Унгурян: Выборы подтвердили доверие жителей Костромской области к действующему губернатору

Главный врач областного онкологического диспансера Владимир Унгурян прокомментировал итоги голосования, отметив уверенную победу действующего губернатора Сергея Ситникова и высокий уровень его поддержки со стороны жителей региона.

По словам Владимира Унгуряна прямой показатель народного доверия - рост количества избирателей, отдавших голос за действующего главу региона. Сергей Ситников набрал 67,63% или 133 тысячи голосов поддержки – число его сторонников за пять лет выросло более, чем на 25 тысяч человек. При этом выросла и явка - на этот раз она составила 39,8%, тогда как в прошлые выборы – 31,98%.

«Выборы – это процесс, результат которого сложно предсказать заранее. Однако в Костромской области он был очевиден. Это закономерный итог масштабной работы, которую ведет Сергей Константинович. Люди видят курс развития региона, заданный губернатором, и поддерживают его. Видно, что все поставленные задачи решаются, и ставятся не менее амбициозные задачи, которые обсуждались на стратегических сессиях. Важно, чтобы их реализацией занималась сильная, опытная рука. И костромичи это понимают. Костромская область движется вперед, и результаты выборов - лучшая оценка этой работы», - отметил Владимир Унгурян.

Главврач онкодиспансера подчеркнул, что практика показывает, что руководителю, который давно находится у власти, тяжело долгое время удерживать доверие жителей. Однако с Сергеем Ситниковым данное правило - скорее исключение.

«Сергей Константинович на протяжении 13 лет доказывает, что выполняет свои обещания, что он - человек дела. Немаловажно и то, что он сам с костромской земли – знает проблемы изнутри и искренне заинтересован в развитии малой родины. За его губернаторскую деятельность в Костромской области немало достижений. Так, в сфере здравоохранения произошел качественный прорыв в развитии онкослужбы. При поддержке губернатора построен онкодиспансер, повышена доступность медицины, увеличилось количество врачей. Конечно, остаются вопросы, но по всем направлениям мы видим позитивную динамику», - отметил главный онколог Костромской области.

В целом Владимир Унгурян подчеркнул, что выборы прошли прозрачно и легитимно. «Я сам ходил голосовать, и видел, как все организовано: соблюдалась тайна голосования, присутствовали наблюдатели от всех партий, нарушений не было. Итоги подведены честно, и я как житель области этим доволен», - отметил главврач онкодиспансера.

Подводя итоги выборов, Владимир Унгурян особо отметил, что «Единая Россия» вновь подтвердила лидерство на выборах в Костромскую областную Думу, получив более 50% голосов.

«Это еще одно подтверждение, что жители области доверяют действующей власти и ее инициативам. Такие результаты — совместная заслуга и губернатора, и команды, которая работает с ним в едином ключе», - подчеркнул Владимир Унгурян.