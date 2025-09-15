Главу "Гортранса" Екатеринбурга обвиняют в превышении полномочий

В биографии главы "Гортранса" Екатеринбурга Сергея Нугаева появилось еще одно уголовное дело. В этот раз его обвиняют по ч.1 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает Счетная палата Екатеринбурга.

"По итогам совместной работы с органами прокуратуры и предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЕМУП "Городской транспорт" Сергея Нугаева", - говорится в сообщении.

Аудиты палаты ранее выявили целый ряд нарушений в работе предприятия при распоряжении имуществом, осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета. Материалы проверки направили в прокуратуру Ленинского района города Екатеринбурга, инициировавшую доследственную проверку.



Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". 15 февраля суд заключил его под стражу, после чего арест неоднократно продлялся.