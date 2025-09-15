В Госдуме озаботились европейскими деньгами для "предателей России"

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв полагает, что люди, уехавшие из России в последние годы, должны будут бороться за западные гранты.

"После резкого сокращения потока финансов в Европе на всех предателей денег не хватит. Теперь им предстоит долго соревноваться в совершении различных подлостей и гнусностей, чтобы заработать свои 30 сребреников. Незавидная участь изменника у отощавшей кормушки", - написал политик в своём telegram-канале.

Он уточнил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по примеру Европарламента включилась в работу по перераспределению финансирования антироссийских проектов в пользу радикальных объединений российских релокантов.

"Теперь поддержку от западных правительств предлагается оказывать только тем перебежчикам, которые будут включены в специальный список "участников демократических сил России"", - написал Пискарёв.

Для этого уехавшие из России люди должны строго соответствовать нескольким критериям, среди которых – публичное осуждение специальной военной операции, участие в проектах в поддержку Украины, выступление за непризнание новых субъектов РФ, публичные выступления за смену власти в России.