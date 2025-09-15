Воздушный шар приземлился во дворе многоквартирного дома в Подмосковье

Прокуратура заинтересовалась приземлением воздушного шара во дворе многоквартирного дома в подмосковном Дмитрове.

Ранее информация о сбившихся с курса воздухоплавателях появилась в соцсетях и Telegram-каналах.

"По предварительной информации, вчера вечером, воздушный шар воздухоплавательного центра "Подари небо" совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области. Ввиду изменений погодных условий воздушный шар приземлился в г. Дмитрове", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что никто в результате инцидента не пострадал.