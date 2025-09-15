На Украине сотрудники военкомата избили инвалида

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил о том, что сотрудники военкомата избили инвалида. Дело было в поселке Стеблёв Черкасской области.

"Человека, который прошёл Угледар и отдал здоровье за Украину, ТЦК опрыскали газом и били ногами по шее – именно там, где он имел тяжёлую травму и операцию", - написал политик в своём telegram-канале.

Депутат считает, что сотрудники военкомата ведут себя как карательные отряды.

* Внесен в список террористов и экстремистов