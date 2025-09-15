Полиция задержала неадекватного екатеринбуржца, разгуливающего голым по ЖБИ

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали неизвестного мужчину, разгуливавшего по району ЖБИ полностью обнаженным.

Ранее в сети появилась видео голого мужчины, качающегося на качелях на ЖБИ. Сейчас полиция пытается выяснить его личность. Сам мужчина не может объяснить причину своих действий.

"Данный гражданин задержан сотрудниками отдела полиции № 2 на улице Сыромолотова. Мужчина находится в неадекватном состоянии, пояснить что-либо по поводу своего поведения не может. Полицейские устанавливают его личность, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, добавив, что задержанного собираются передать медикам.