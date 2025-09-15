15 Сентября 2025
Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев дал старт соревнованиям профессионального мастерства специалистов-энергетиков

15 сентября в Оренбурге стартовали Всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг ПАО «Россети». В открытии этого масштабного мероприятия принял участие глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

"Компания «Россети» – крупнейшая электросетевая организация. Сегодня её филиалы и дочерние предприятия работают на благо большинства регионов России. Но за успехом компании в первую очередь стоят люди. Ваши крепкие нервы, технические знания и золотые руки обеспечивают стабильную работу предприятий, школ, больниц. Я как человек, посвятивший несколько лет жизни восстановлению Донецкой Народной Республики, особенно хорошо понимаю, как важен и непрост ваш труд", – обратился к энергетикам Евгений Солнцев. 

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Участвовать в состязаниях будут специалисты 23 команд от дочерних обществ и филиалов компании, а также команды Республики Татарстан.

Соревнования пройдут на базе учебно-тренировочного полигона Оренбургского филиала ПАО «Россети Волга». В течение пяти дней команды энергетиков пройдут 8 видов различных испытаний, которые разделены поэтапно и на модули. Специалистам предстоит продемонстрировать профессиональные навыки в монтаже счетчика и наладке сбора данных, определить показатели надежности и качества электроэнергии, выявить очаги потерь на линии электропередачи, пройти виртуальные испытания с использованием специального программного комплекса, проверить теоретические знания и решить аналитические задачи.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Оценку состязаний будет проводить судейская комиссия, в составе которой руководители подразделений реализации услуг и представители Оренбургского филиала АО «Энергосбыт Плюс».

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

А имена победителей и призеров Всероссийских соревнований профессионального мастерства работников блока реализации услуг ПАО «Россети» станут известны 17 сентября.

Теги: евгений солнцев, россети, энергетики, соревнования


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

