Сегодня ипотека без льгот бессмысленна – экс-министр финансов России

Экс-министр финансов России, банкир Михаил Задорнов считает, что "по сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна".

"Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно. Льготная ипотека останется выгодной, а рыночную можно брать только в расчете на рефинансирование по мере снижения ключевой ставки", - сказал Задорнов в интервью РИА Новости.

Он полагает, что приемлемый уровень коммерческой ипотеки будет тогда, когда инфляция выйдет на уровень 4%, а ЦБ вернет ключевую ставку к нейтральным показателям в районе 7,5-8%.

"При достижении инфляции 4%, что таргетирует ЦБ, ключевая ставка будет примерно 7,5-8%. Добавьте еще 2,5% к этой ставке. То есть выгодной ставка по рыночной ипотеке будет около 10%", - говорит эксперт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что показатели устойчивой инфляции в последние месяцы держатся в районе 4-6%, в августе инфляция составила около 4% в пересчете на год. Однако для ЦБ это не повод снижать ставку до нейтральных отметок, пока что ее оставили на уровне 17%.