Ремонт трассы Р-242 "Пермь-Екатеринбург" перенесли на неделю

Ремонтные работы на федеральной трассе Р-242 "Пермь - Екатеринбург" перенесли на неделю. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".



Отметим, что участок планировалось закрыть для движения с 15 по 17 сентября, однако впоследствии было принято решение перенести начало работ ориентировочно на 22 сентября.



Специалисты проведут капитальный ремонт дорожного покрытия. В это время транспорт пустят по разворотной петле. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы.