В Тюмени арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трех человек

В Тюмени арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "а" ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 5 сентября 2025 года в вечернее время вблизи одного из домов, расположенных в ДНТ "Поляна" по улице Туринской, произошел конфликт между двумя семьями на фоне продажи дома.

Во время ссоры обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону оппонентов. После - скрылся с места происшествия. Раненные потерпевшие были госпитализированы. Им оказали медпомощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение обвиняемого было установлено, и он был задержан.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.