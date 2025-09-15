От Пугачёвой требуют 1,5 млрд за слова о "порядочном Дудаеве"

Адвокат Александр Трещёв обратился в суд. Он требует от певицы Аллы Пугачёвой 1,5 млрд руб. за позицию о главе самопровозглашённой Ичкерии Джохаре Дудаеве.

Трещёв счёл, что своими высказываниями о "порядочном человеке Дудаеве" Пугачева оскорбила не только его, но и других ветеранов боевых действий. В недавнем интервью артистка извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.

Теперь Трещёв требует от певицы 1,5 млрд руб. компенсации морального вреда. В случае выигрыша адвокат намерен перечислить все средства на нужды ветеранов боевых действий, оставив себе 1 руб., пишет Shot.