Прокуратура оштрафовала РЖД из-за истории про ползающих под поездом пассажиров в Верх-Нейвинске

Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД за инцидент, произошедший в июне 2025 года на станции в Верх-Нейвинске. В тот день, из-за неправильной подачи электропоезда "Финист", пассажирам буквально пришлось проползать под вагонами, чтобы добраться до поезда.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в тот день пассажиры услышали объявление о прибытии электропоезда на пятый путь, однако дежурный ошибочно подготовил маршрут приема на третий. Из-за этого более 50 пассажиров продвигались к электричке под вагонами.



Перевозчика привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ "Оказание население услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг". РЖД было оштрафовано на 20 тыс. рублей.