Геннадий Долматов на открытии "Казачье заставы" сказал, что открывается "место, где возрождается история"

В Омском районе накануне состоялось торжественное открытие туристско-культурного комплекса «Казачья застава». Событие знаковое как для муниципалитета, так и для всего региона. По сути, создается место на сибирской земле, где возрождается история.

"Мы имеем самое прямое отношение к казачеству. Исторически, по некоторым источникам, казаки, которые поднимались вверх по Иртышу за солью к современному Казахстану, останавливались именно в этом месте и основали здесь станицу", - отметил в ходе торжественной церемонии открытия комплекса "Казачья застава" глава Омского района Геннадий Долматов.

Он также высказал уверенность, что комплекс станет настоящим музеем для тех, кто интересуется историей сибирского казачества, бытом и традициями своих предков.

"И сегодня, на пороге объединения в единый муниципальный округ, каждое поселение Омского района пообещало внести свою лепту в освоение земли рядом с верстовым столбом с надписью «Казачья застава» как символ нашего единства", - сообщил Геннадий Долматов.

Кроме того, в ходе торжественного открытия комплекса стало известно, что здесь будет заложен геоглиф в честь героев, которые погибли, защищая нашу страну в зоне специальной военной операции.