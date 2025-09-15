15 Сентября 2025
Общество Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Геннадий Долматов на открытии "Казачье заставы" сказал, что открывается "место, где возрождается история"

В Омском районе накануне состоялось торжественное открытие туристско-культурного комплекса «Казачья застава». Событие знаковое как для муниципалитета, так и для всего региона. По сути, создается место на сибирской земле, где возрождается история.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

"Мы имеем самое прямое отношение к казачеству. Исторически, по некоторым источникам, казаки, которые поднимались вверх по Иртышу за солью к современному Казахстану, останавливались именно в этом месте и основали здесь станицу", - отметил в ходе торжественной церемонии открытия комплекса "Казачья застава" глава Омского района Геннадий Долматов.

Он также высказал уверенность, что комплекс станет настоящим музеем для тех, кто интересуется историей сибирского казачества, бытом и традициями своих предков.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

"И сегодня, на пороге объединения в единый муниципальный округ, каждое поселение Омского района пообещало внести свою лепту в освоение земли рядом с верстовым столбом с надписью «Казачья застава» как символ нашего единства", - сообщил Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Кроме того, в ходе торжественного открытия комплекса стало известно, что здесь будет заложен геоглиф в честь героев, которые погибли, защищая нашу страну в зоне специальной военной операции.

Теги: геннадий долматов, казачья застава, туристско-культурный комплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

