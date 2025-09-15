Югорчанина, обвиняемого в сексуальном насилии над собственным сыном, экстрадировали в Россию из Турции

В Россию из Турции экстрадирован 42-летний житель Сургута, находящийся в международном розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Его передали полицейским сотрудники Интерпола в аэропорту.

Мужчину подозревают в сексуальном насилии над собственным сыном. По версии следствия, преступление было совершено в 2016-2017 годах, в отношении мальчика, не достигшего 14 лет. Об этом факте ребёнок сообщил матери только в октябре 2023 года, после чего она сразу обратилась в полицию. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Узнав об этом, подозреваемый скрылся за пределами Российской Федерации. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в начале 2024 года он был объявлен в международный розыск.

"Благодаря спецоперации, проведенной сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с турецкими коллегами, разыскиваемый был задержан на территории третьей страны и передан сотрудникам российского бюро. В рамках процедуры экстрадиции злоумышленник доставлен на территорию Российской Федерации. В настоящее время фигурант арестован и помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.