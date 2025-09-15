В Екатеринбурге у районов появятся свои мастер-планы развития

У всех районов Екатеринбурга появятся мастер-планы развития. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что проекты представят жителям в марте следующего года. Районные мастер-планы отразят приоритеты социально-экономического и пространственного развития каждой из частей города. А также их ключевые отрасли и проекты, для реализации которых нужны инвестиции.

Основой для документов станет генеральный план развития Екатеринбурга. Новые "дорожные карты" выступят в качестве его логического продолжения, уточнив главные положения "на земле". Отмечается, что в документе должны быть учтены интересы всех групп населения районов.

В мастер-планы включат: общую информацию о развитии района; стратегическое видение и принципы его развития; план развития микрорайонов и механизмы реализации разработанной стратегии. При этом уральцы смогут внести свои предложения и дополнить документ. Окончательный вариант мастер-планов представят в апреле-мае на совете при главе города по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Ранее сообщалось, что концепцию новых станций метро в Екатеринбурге собираются представить общественности уже в ноябре.